Фильм «Гренландия 2: Миграция» вышел в онлайне

Сегодня фильм «Гренландия 2: Миграция» стал доступен для просмотра в зарубежных онлайн-кинотеатрах. Картину уже можно посмотреть дома через различные стриминги.

Фильм-катастрофа продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила масштабные бедствия. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замёрзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.

Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор ленты «Выстрел в пустоту».