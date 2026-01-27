ARC Raiders сегодня получит большое обновление с новым погодным усложнением

Авторы экстракшен-шутера ARC Raiders из Embark напомнили о сегодняшнем выходе большого обновления для игры. Его релиз состоится позже.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Embark.

Главным нововведением станет свежее погодное усложнение в виде песчаной бури. Также добавят новое состояние карт, проект ARC Trophy, в котором нужно будет собирать трофеи с арков, а ещё в шутере появится новая косметика и прочее.

ARC Raiders представляет собой экстракшен-шутер (или эвакуационный шутер), в котором пользователям нужно высаживаться на карты, добывать ресурсы, параллельно сражаясь с реальными людьми и арками (местными роботами). Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК.