Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер драмеди «Картины дружеских связей», лауреата фестиваля «Маяк»

Вышел трейлер драмеди «Картины дружеских связей», лауреата фестиваля «Маяк»
Комментарии

Кинокомпания «Пионер» выпустила первый трейлер драмеди «Картины дружеских связей», лауреата фестиваля «Маяк» в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучшая работа режиссёра».

Видео доступно на YouTube-канале кинокомпании «Пионер». Права на видео принадлежат «Пионеру».

Сюжет ленты повествует о бывших однокурсниках, которые решают встретиться вместе. Они должные проводить своего близкого друга Сашу, который покидает Москву.

Главные роли в «Картинах дружеских связей» сыграли Александр Паль («Жизнь и судьба»), Мария Карпова («Здоровый человек») и Евгений Цыганов («Брестская крепость»). Постановщиком выступила Софья Райзман, для которой фильм стал режиссёрским дебютом.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android