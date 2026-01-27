«Он привлекательный»: Тайка Вайтити — о своих «Звёздных войнах»

В недавнем интервью режиссёр одной из будущих частей «Звёздных войн» Тайтка Вайтити рассказал, что хоть работа над картиной всё ещё ведётся, ожидание того стоит.

Вайтити отметил, что фильм будет ещё более увлекательным, чем оригинальные картины. При этом какими-то интересными деталями постановщик не поделился.

Ставки очень высоки, и происходят серьезные вещи, но при этом можно также отлично повеселиться.

Ранее Кэтлин Кеннеди назвал сценарий картины «уморительным и великолепным». То есть в нём есть вный акцент на юмор, но и без серьёзной темы, конечно же, не обойдётся тоже.

У картины нет даты выхода.