Продолжение второго сезона мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве» выйдет 9 февраля

Кинокомпания «Медиаслово» назвала дату выхода продолжения второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Вторая половина сезона начнёт выходить уже 9 февраля с понедельника по среду в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier. Всего зрителей ждёт 31 новый эпизод.

Постер продолжения второго сезона

Фото: «Медиаслово»

События второго сезона разворачиваются спустя месяц после финала первого. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на всё ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.

В продолжении роль Сергея Градского исполнил Кирилл Дыцевич, который заменил Никиту Волкова. Сашу Гордееву же вновь воплотила Лиана Гриба.