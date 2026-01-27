Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продолжение второго сезона мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве» выйдет 9 февраля

Продолжение второго сезона мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве» выйдет 9 февраля
Комментарии

Кинокомпания «Медиаслово» назвала дату выхода продолжения второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Вторая половина сезона начнёт выходить уже 9 февраля с понедельника по среду в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier. Всего зрителей ждёт 31 новый эпизод.

Постер продолжения второго сезона

Фото: «Медиаслово»

События второго сезона разворачиваются спустя месяц после финала первого. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на всё ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.

В продолжении роль Сергея Градского исполнил Кирилл Дыцевич, который заменил Никиту Волкова. Сашу Гордееву же вновь воплотила Лиана Гриба.

Материалы по теме
Расписание выхода второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android