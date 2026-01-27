«Телеграм» могут заблокировать в России к сентябрю, предположил депутат Делягин

Популярный мессенджер «Телеграм» могут заблокировать в России уже в сентябре. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН.

По его мнению, приложение будут блокировать на примере YouTube — сперва сильное замедление, после чего оно постепенно перестаёт работать в стране. А главным мессенджером в стране после этого станет Max.

Закрытие «Телеграм» я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам [в сентябре]. Но часть аудитории всё равно останется, это мы видим на примере «Инстаграма» (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, и запрещена), там осталось примерно половина аудитории. Мессенджер Max, который все так не любят, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса. Накануне там появилась возможность оставить отложенные сообщения. Так что бизнесу нужно искать выход между струйками, и даже вопреки государственной политике существовать и развиваться, но трезво учитывать ситуацию. Когда происходит падение уровня жизни населения, это не только проблема, но и ресурс, потому что люди хотят, несмотря на это, сохранять образ жизни. И нужно идти в те сферы бизнеса, которые ориентированы на сохранение прежнего образа жизни.

Ранее в Госдуме отмечали, что в России не планируется блокировка «Телеграма». Сам Делягин же чуть позже заявил, что всё это лишь его предположение.