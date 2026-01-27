Скидки
Комедия «Анаконда» с Джеком Блэком вышла в онлайне

27 января состоялась цифровая премьера фильма «Анаконда». Комедийный боевик с Полом Раддом и Джеком Блэком уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других онлайн-площадках.

Таким образом, комедия вышла в онлайн-кинотеатрах спустя месяц проката. За этот срок лента собрала около $ 128 млн при бюджете в $ 45 млн. В Sony Pictures наверняка считают фильм успешным, в ближайшее время он также принесёт компании дополнительную выручку в цифровом формате.

«Анаконда» рассказывает о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.

