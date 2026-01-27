Скидки
Главред HLTV объяснил, почему nota не получил MVP на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Главред HLTV объяснил, почему nota не получил MVP на BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Главный редактор HLTV Милан Striker Швейда прояснил ситуацию с выбором самого ценного игрока на BLAST Bounty Winter 2026. Награда досталась Николе NiKo Ковачу из Team Falcons, несмотря на то что его команда уступила в финале PARIVISION со счётом 0:3.

Многие ожидали, что титул получит Эмиль nota Москвитин, который блестяще провёл решающую серию. Однако Швейда отметил, что одного яркого матча недостаточно для получения главной индивидуальной награды.

Nota не участвовал в гонке за звание MVP перед финалом. Да, у него был потрясающий финал, но это была всего одна серия, три карты. Он всё равно окажется на вершине списка EVP (исключительно ценных игроков) именно благодаря этому.

PARIVISION сенсационно выиграла турнир, разгромив Falcons со счётом 3:0. В финале рейтинг nota составил внушительные 1,50, а его средний показатель за ивент зафиксирован на отметке 1,14. Никола Ковач, несмотря на поражение команды, завершил соревнование с более высоким средним рейтингом 1,20.

