Финал LCK Cup 2026 по League of Legends пройдёт в Гонконге

Организаторы корейской лиги LCK объявили, что финал предсезонного чемпионата состоится в Гонконге на стадионе Kai Tak Arena.

Соревнование, стартовавшее 14 января в Сеуле, служит квалификацией на первый международный ивент — First Stand 2026. Групповой этап проходит в Южной Корее, где сейчас доминируют T1 и Gen.G Esports, не проиграв ни одной серии (4-0).

Заключительная часть ивента переедет в Китай. 28 февраля на арене в Гонконге пройдёт финал нижней сетки, а 1 марта состоится гранд-финал турнира. Матчи плей-офф будут сыграны в формате bo5 (до трёх побед).

В LCK Cup 2026 принимают участие 10 команд, включая Dplus, DRX, KT Rolster и Hanwha Life Esports. Призовой фонд у чемпионата отсутствует.

