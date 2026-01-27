«Не понимаю, зачем в это играть»: геймеры громят шутер Highguard от авторов Apex Legends

26 января состоялся релиз Highguard — сетевого шутера от студии Wildlight Entertainment. Проект от бывших авторов Titanfall и Apex Legends доступен бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series.

Спустя несколько часов у игры появились первые отзывы в Steam — сейчас они остановились на отметке «В основном отрицательные» с 30% положительными обзорами. В своих отзывах геймеры ругают игру за технические проблемы, невыразительный дизайн локаций и персонажей, скучный геймплей и общее ощущение недоделанности продукта.

Что пишут геймеры о Highguard

Не поверите, но я реально заходил в эту игру попробовать что-то новое, без какого-либо негатива. За чуть больше часа в данной игре я не понял её прикола. Я сыграл два матча и уже не понимаю, для кого она сделана и зачем мне продолжать в неё играть.

Highguard позиционирует себя как «новый тип шутеров», хотя она просто бессмысленно сочетает элементы каждого популярного шутера на рынке.

Техническую часть подтянуть и будет нормально. Звёзд с неба не хватает, но для бесплатной игры вполне достойно. Как обычно клоуны побежали ставить отрицательные оценки, не удосужившись составить собственное мнение.

Игра опоздала лет на 10. Хотите необычного геймплея в соревновательных шутерах? Поиграйте наконец-то в The Finals. Она предложит больше фана, не перегружая крутой геймплей механиками типа прокачки, лутинга и так далее.

Изначально был крайне негативно настроен к этой игре, но, поиграв, я понял, что получилось очень даже неплохо. Механики смешные, базовый геймплей прикольный, покатушки на зверях крутые. У игры явно есть куча минусов в виде ужасного времени на убийство, сливающихся с задниками моделек, огромные карты для режима 3v3. Но я буду очень рад, если эта игра не умрёт и исправит свои косяки. Это явно не Concord 2, это прикольная MOBA.