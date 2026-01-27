Скидки
Разработчики League of Legends рассказали о деталях патча 26.3

Ведущий геймдизайнер Riot Games Мэтт Леунг-Харрисон раскрыл подробности предстоящего обновления 26.3 для League of Legends.

В первую очередь разработчики планируют исправить проблемы с начислением LP на высоких рангах. В частности, будут пересмотрены алгоритмы для дуо-очереди на уровне «Челленджер» и устранены случаи отрицательного прироста рейтинга в ряде регионов.

Также изменения коснутся макроигры. Время перезарядки скрытого тотема на ранних стадиях увеличат со 170 до 210 секунд.

В списке предметов ожидаются правки для «Воплотителя» (его усилят для большинства героев) и «Рассвета и заката», которому изменят характеристики: добавят здоровье, но снизят урон, чтобы сместить фокус на брузеров. Кроме того, немного увеличатся награды за убийство врагов с низкой ценностью.

Баффы среди персонажей получат Ари, Эзреаль, Вай, Ёнэ и другие. Зед, Ривен и Диана, наоборот, получат нёрф. Более подробные детали раскроют ближе к релизу патча, который состоится 4 февраля.

