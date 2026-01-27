Скидки
В футсиме EA Sports FC 27 может появиться открытый мир — The Grounds
Комментарии

Компания Electronic Arts зарегистрировала новую торговую марку, посвящённую футбольному симулятора EA Sports FC. Она получила название FC The Grounds, информация об этом появилась 23 января.

Как ранее сообщали в EA, торговая марка относится к новому режиму с полноценным открытым миром, где игроки смогут проводить время друг с другом, занимаясь различными футбольными активностями. Его тестируют уже несколько лет, и сейчас его планируют добавить в грядущий футсим EA Sports FC 27. Пока неясно, что именно входит в сам режим и какие именно активности появятся в The Grounds.

Концепция открытого мира уже существует в баскетбольном симуляторе NBA 2K. В нём игроки могут пройти на большую онлайн-площадку со своим внутриигровым аватаром и заняться различными активностями: общаться с другими пользователями, играть в уличный баскетбол и проводить время с друзьями. Ранее инсайдеры отмечали, что открытый мир в FC 27 будет очень похож на своего баскетбольного конкурента.

