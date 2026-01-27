В футсиме EA Sports FC 27 может появиться открытый мир — The Grounds

Компания Electronic Arts зарегистрировала новую торговую марку, посвящённую футбольному симулятора EA Sports FC. Она получила название FC The Grounds, информация об этом появилась 23 января.

Как ранее сообщали в EA, торговая марка относится к новому режиму с полноценным открытым миром, где игроки смогут проводить время друг с другом, занимаясь различными футбольными активностями. Его тестируют уже несколько лет, и сейчас его планируют добавить в грядущий футсим EA Sports FC 27. Пока неясно, что именно входит в сам режим и какие именно активности появятся в The Grounds.

Концепция открытого мира уже существует в баскетбольном симуляторе NBA 2K. В нём игроки могут пройти на большую онлайн-площадку со своим внутриигровым аватаром и заняться различными активностями: общаться с другими пользователями, играть в уличный баскетбол и проводить время с друзьями. Ранее инсайдеры отмечали, что открытый мир в FC 27 будет очень похож на своего баскетбольного конкурента.