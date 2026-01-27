Скидки
Сериал Бриджертоны, 4-й сезон (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Бриджертоны» от Netflix
Уже 29 января состоится премьера четвёртого сезона «Бриджертонов». Продолжение флагманского сериала Netflix посвятят второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт и его отношениям с Софи Баек. Между героями вспыхивают яркие чувства, которые противоречат иерархии общества.

В четвёртый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатре Netflix. Первые четыре серии можно будет посмотреть 29 января, а финальные серии появятся 26 февраля.

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 января
2-я серия29 января
3-я серия29 января
4-я серия29 января
5-я серия26 февраля
6-я серия26 февраля
7-я серия26 февраля
8-я серия26 февраля
