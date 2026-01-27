Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Бриджертоны» от Netflix
Уже 29 января состоится премьера четвёртого сезона «Бриджертонов». Продолжение флагманского сериала Netflix посвятят второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт и его отношениям с Софи Баек. Между героями вспыхивают яркие чувства, которые противоречат иерархии общества.
В четвёртый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатре Netflix. Первые четыре серии можно будет посмотреть 29 января, а финальные серии появятся 26 февраля.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 января
|2-я серия
|29 января
|3-я серия
|29 января
|4-я серия
|29 января
|5-я серия
|26 февраля
|6-я серия
|26 февраля
|7-я серия
|26 февраля
|8-я серия
|26 февраля
