Уже 29 января состоится премьера четвёртого сезона «Бриджертонов». Продолжение флагманского сериала Netflix посвятят второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт и его отношениям с Софи Баек. Между героями вспыхивают яркие чувства, которые противоречат иерархии общества.

В четвёртый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатре Netflix. Первые четыре серии можно будет посмотреть 29 января, а финальные серии появятся 26 февраля.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Бриджертоны» от Netflix