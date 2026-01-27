Скидки
В Госдуме допустили частичную блокировку «Википедии» в России

Популярную онлайн-энциклопедию «Википедию» могут частично заблокировать в России. Об этом в интервью ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По словам чиновника, за последние годы в России уже сложилось отношение к «Википедии» как к «второсортному источнику информации». По его мнению, на некоторых страницах сайта содержится недостоверная информация, которые и могут заблокировать в стране.

Уже очевидно, что в России сложилось отношение к «Википедии» как к второсортному источнику информации. Поэтому я думаю, что в ближайшие год-два на уровне правительства такое решение может быть принято и сервис «Википедия» может подвергнуться определённым ограничениям с точки зрения доступа к той или иной информации. Речь идёт о блокировке тех или иных страниц, которые относятся к истории России в целом — царской, советской и нынешней. Я считаю, что определённые меры с точки зрения Роскомнадзора, с точки зрения сохранения исторической справедливости будут правильным решением.

Сейчас в России работает отечественный аналог «Википедии» — «Рувики». Ежемесячная аудитория сервиса недавно достигла 13 млн уникальных пользователей.

