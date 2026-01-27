Во Франции одобрили запрет соцсетей детям до 15 лет

Национальная ассамблея Франции поддержала законопроект о запрете социальных сетей для детей и подростков до 15 лет. Документ поддержали 130 депутатов, лишь 21 выступил против: теперь его рассмотрит Сенат.

Закон также предполагает запрет использования мобильных телефонов, который уже действует в школах и колледжах. Таким образом депутаты хотят оградить детей от токсичного контента, оскорблений и зависимости.

Если Сенат поддержит закон, Франция станет первой европейской страной с возрастным порогом доступа к соцсетям. Президент Эммануэль Макрон настаивает на ускоренном рассмотрении, чтобы ввести ограничения можно было с нового учебного года.