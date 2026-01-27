Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Во Франции одобрили запрет соцсетей детям до 15 лет

Во Франции одобрили запрет соцсетей детям до 15 лет
Комментарии

Национальная ассамблея Франции поддержала законопроект о запрете социальных сетей для детей и подростков до 15 лет. Документ поддержали 130 депутатов, лишь 21 выступил против: теперь его рассмотрит Сенат.

Закон также предполагает запрет использования мобильных телефонов, который уже действует в школах и колледжах. Таким образом депутаты хотят оградить детей от токсичного контента, оскорблений и зависимости.

Если Сенат поддержит закон, Франция станет первой европейской страной с возрастным порогом доступа к соцсетям. Президент Эммануэль Макрон настаивает на ускоренном рассмотрении, чтобы ввести ограничения можно было с нового учебного года.

Материалы по теме
В Госдуме допустили частичную блокировку «Википедии» в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android