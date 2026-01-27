Скидки
Рок-н-ролл против пришельцев в духе XCOM: анонс Sonic Terror от российской студии

Комментарии

Российская инди-студия Book Burner Games представила Sonic Terror — тактическую ролевую игру про музыку. Проект уже можно добавить в список желаемого Steam, дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно во VK-канале Book Burner Games. Права на видео принадлежат Book Burner Games.

События Sonic Terror развернутся в альтернативном 1984 году, когда некую страну в Восточной Европе захватили пришельцы. Главным героем выступает молодая рок-группа, которая исполняет концерты и сражается с инопланетянами.

Авторы обещают глубокую ролевую пошаговую систему, напоминающую XCOM и «Героев», без каких-либо процентных вероятностей. Разработку возглавляет Пётр Сальников, ведущий подкастов «Отвратительные мужики» и The House of The Dev, с культовым разработчиком Рафаэлем Колантонио, создателем Dishonored и Dark Messiah of Might and Magic. На некоторые вопросы автор ответил в отдельном материале.

Скриншоты Sonic Terror

Фото: Book Burner Games

Фото: Book Burner Games

Фото: Book Burner Games

Фото: Book Burner Games

Новости. Чемп.Play
