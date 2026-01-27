Скидки
Президент DC заявил, что у манги и аниме есть преимущество перед западными комиксами

Президент DC заявил, что у манги и аниме есть преимущество перед западными комиксами
Президент и креативный директор DC Comics Джим Ли признал, что комиксам становится всё труднее конкурировать с японской мангой, которая становится первоисточником для аниме-сериалов.

Истории из манги и аниме невероятно сильны. Я часто задаюсь вопросом: «Чего не хватает западным комиксам и почему они не могут добиться такого же колорита?» Я думаю, что у манги есть преимущество перед американскими комиксами, которые в основном посвящены супергероям.

Ли отметил, что манга гораздо ближе к литературе и более разнообразна в жанрах: если комиксы показывают супергероев, то японский конкурент может рассказывать про разные сферы жизни, от кулинарии до футбола.

