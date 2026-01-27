Объявлены номинанты на премию BAFTA — «Битва за битвой» претендует на 14 наград

Британская академия кино и телевидения объявила номинантов на премию BAFTA. За победу в категории «Лучший фильм» будут бороться «Битва за битвой», «Марти Великолепный», «Гамнет», «Грешники» и «Сентиментальная ценность».

Лидером по числу номинаций стал фильм «Битва за битвой» — 14, причём на звание лучшего актёра второго плана претендуют сразу два представителя триллера (Бенисио дель Торо и Шон Пенн). «Грешники» упомянуты в списке 13 раз, «Гамнет» и «Марти Великолепный» — по 11.

Главные номинации BAFTA:

лучший режиссёр: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Хлоя Чжао («Гамнет»), Райан Куглер («Грешники»), Йоаким Триер («Синтементальная ценность»), Джош Сэфди («Марти Великолепный») и Йоргос Лантимос («Бугония»);

Церемония вручения BAFTA пройдет 22 февраля в Лондоне.