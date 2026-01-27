Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ричард Гир сыграет в новом сериале «Выходные» для Apple TV

Ричард Гир сыграет в новом сериале «Выходные» для Apple TV
Комментарии

Известный актёр Ричард Гир присоединился к работе над новым мини-сериалом «Выходные» — об этом сообщает Variety.

Какую роль сыграет звезда «Красотки» и «Хатико» в шоу от Apple TV, пока неизвестно. Главные позиции в восьмисерийном шоу уже заняты Беном Стиллером («Знакомство с родителями», «Разделение») и Джессикой Честейн («Интерстеллар», «Марсианин») — они воплотят образы влюблённой пары.

Сюжет расскажет о мужчине, который учится опекать своих детей, а в выходные влюбляется в загадочную женщину, способную поставить крест на его амбициях в рабочие дни. Дата релиза «Выходных» пока неизвестна.

Материалы по теме
Объявлены номинанты на премию BAFTA — «Битва за битвой» претендует на 14 наград
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android