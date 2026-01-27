Скидки
Рынок OLED-мониторов вырос на 64% за 2025 год — в 2026-м ожидается ещё плюс 50%

Продажи OLED-панелей для мониторов в 2025 году показали большой рост: за 12 месяцев по всему миру удалось реализовать 3,2 млн единиц, что за 64% больше, чем в 2024-м.

Аналитики компании UBI Research также предсказывают, что в 2026 году рынок вырастет ещё на 50%. Это связано с новой стратегией производителей: они сосредоточились на производстве QD-OLED-панелей для мониторов, поскольку в этом сегменте проще развиваться, чем на рынке телевизоров.

Ранее стало известно, что телевизоры Samsung в ближайшем будущем станут дороже из-за роста цен на оперативную память. Ситуация на рынке может сказаться и на ценах на бытовую технику.

