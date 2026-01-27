Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер второго сезона сериала «Сорвиголова» от Marvel — премьера 24 марта

Тизер второго сезона сериала «Сорвиголова» от Marvel — премьера 24 марта
Комментарии

Компания Marvel представила тизер второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Продолжение супергеройского экшена стартует 24 марта в онлайн-кинотеатре Disney+. Во второй сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Первый сезон шоу вышел весной 2025 года и получил положительные отзывы от критиков и зрителей. В продолжении также появятся Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер, а также звезда «Крика» Мэттью Лиллард.

Материалы по теме
Самые ожидаемые фильмы 2026 года
Рейтинг
Самые ожидаемые фильмы 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android