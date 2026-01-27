Скидки
Steam могут оштрафовать на $ 900 млн за монополию на рынке игр в Британии

Steam могут оштрафовать на $ 900 млн за монополию на рынке игр в Британии
В Великобритании одобрили иск к Valve и Steam — теперь дело будет рассматривать суд. Компанию обвиняют в монополизации на игровом рынке.

По мнению правозащитников, Steam нарушает антимонопольное законодательство страны. Утверждается, что Valve запрещает разработчикам продавать игры по более низким ценам в других магазинах — это позволяет «монополистам» устанавливать и повышать цены.

Если иск удовлетворят, компания Гейба Ньюэлла должна будет выплатить британским геймерам компенсацию в размере £ 656 млн ($ 897,7 млн). Сколько времени займёт рассмотрение дела, пока неизвестно.

