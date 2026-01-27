Alkarenn пропустит IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2

Организация HEROIC сообщила, что Алимжан alkarenn Битимбай пропустит IEM Krakow 2026 из-за визовых проблем. До этого снайпер не смог выступить и на BLAST Bounty Winter 2026.

Место Битимбая на время проведения турнира вновь займёт 21-летний Саймон yxngstxr Бойе. Его рейтинг на BLAST Bounty Winter составил 0,86 за три карты.

Состав HEROIC

Линус nilo Бергман

Ясин xfl0ud Коч

Кристоффер Chr1zN Сторгаард

Тим susp Ангстрем

Саймон yxngstxr Бойе (стендин)

Тобиас TOBIZ Тео (тренер).

IEM Krakow 2026 пройдёт с 28 января по 9 февраля в LAN-формате в Кракове, Польша. 24 команды сразятся за призовой фонд в размере $ 1,25 млн.