Alkarenn пропустит IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2
Комментарии

Организация HEROIC сообщила, что Алимжан alkarenn Битимбай пропустит IEM Krakow 2026 из-за визовых проблем. До этого снайпер не смог выступить и на BLAST Bounty Winter 2026.

Место Битимбая на время проведения турнира вновь займёт 21-летний Саймон yxngstxr Бойе. Его рейтинг на BLAST Bounty Winter составил 0,86 за три карты.

Состав HEROIC

  • Линус nilo Бергман
  • Ясин xfl0ud Коч
  • Кристоффер Chr1zN Сторгаард
  • Тим susp Ангстрем
  • Саймон yxngstxr Бойе (стендин)
  • Тобиас TOBIZ Тео (тренер).

IEM Krakow 2026 пройдёт с 28 января по 9 февраля в LAN-формате в Кракове, Польша. 24 команды сразятся за призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

