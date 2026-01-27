Alkarenn пропустит IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2
Организация HEROIC сообщила, что Алимжан alkarenn Битимбай пропустит IEM Krakow 2026 из-за визовых проблем. До этого снайпер не смог выступить и на BLAST Bounty Winter 2026.
Место Битимбая на время проведения турнира вновь займёт 21-летний Саймон yxngstxr Бойе. Его рейтинг на BLAST Bounty Winter составил 0,86 за три карты.
Состав HEROIC
- Линус nilo Бергман
- Ясин xfl0ud Коч
- Кристоффер Chr1zN Сторгаард
- Тим susp Ангстрем
- Саймон yxngstxr Бойе (стендин)
- Тобиас TOBIZ Тео (тренер).
IEM Krakow 2026 пройдёт с 28 января по 9 февраля в LAN-формате в Кракове, Польша. 24 команды сразятся за призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
