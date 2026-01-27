Скидки
В России заблокировали аниме-сайт «Шикимори»

Комментарии

Портал с информацией про аниме и мангу «Шикимори» сообщил о блокировке сайта в России. По словам руководства, ограничения снимут через какое-то время.

Сайт временно недоступен из-за ограничений со стороны РКН. Вопрос с разблокировкой решаем.

В едином реестре Роскомнадзора указано, что «Шикимори» трижды внесён в список заблокированных ресурсов. В одном из случаев речь идёт о конкретной странице.

Фото: Роскомнадзор

Пользователи предположили, что блокировка связана с каким-то аниме-сериалом, который Роскомнадзор расценил как нарушающий законы РФ. Это часто происходит с различными тайтлами — после удаления информации сайт, вероятно, разблокируют.

