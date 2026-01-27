Патриарх Кирилл предостерёг от бездумного использования нейросетей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не использовать искусственный интеллект «бездумно» — это может повлиять на умственные способности.
Бездумное использование нейросетей может негативно сказаться на когнитивных способностях и препятствовать развитию культуры мышления у подрастающего поколения.
Патриарх Кирилл также подчеркнул, что бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта «может привести к деградации естественного».
Ранее стало известно, что Роскомнадзор планирует создать и внедрить механизм фильтрации интернет-трафика с использованием инструментов машинного обучения в этом году.
