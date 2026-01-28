Скидки
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
13:00 Мск
Расписание игр IEM Krakow 2026 по CS 2 на среду, 28 января

Расписание первого дня IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн
В среду, 28 января в Польше стартует топ-турнир Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2. 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Права на трансляцию матчей IEM Krakow 2026 в России принадлежат Okko.

В первый игровой день все участники предварительной стадии сыграют по одной серии в формате best-of-3.

Расписание матчей IEM Krakow 2026 по CS 2 на среду, 28 января:

  • 13:00. Aurora (Турция) — GamerLegion (Европа);
  • 13:00. HEROIC (Европа) — PARIVISION (Россия);
  • 15:30. Astralis (Дания) — paiN Gaming (Бразилия);
  • 15:30. NRG (США) — B8 (Украина);
  • 18:00. Legacy (Бразилия) — BC.Game (Португалия);
  • 18:00. FUT (Европа) — 3DMAX (Франция);
  • 20:30. Team Liquid (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Европа);
  • 20:30. Passion (США) — G2 Esports (Европа).

Для выхода в основную стадию каждой команде надо будет выиграть два матча.

