Расписание первого дня IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн

В среду, 28 января в Польше стартует топ-турнир Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2. 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

В первый игровой день все участники предварительной стадии сыграют по одной серии в формате best-of-3.

Расписание матчей IEM Krakow 2026 по CS 2 на среду, 28 января:

13:00. Aurora (Турция) — GamerLegion (Европа);

13:00. HEROIC (Европа) — PARIVISION (Россия);

15:30. Astralis (Дания) — paiN Gaming (Бразилия);

15:30. NRG (США) — B8 (Украина);

18:00. Legacy (Бразилия) — BC.Game (Португалия);

18:00. FUT (Европа) — 3DMAX (Франция);

20:30. Team Liquid (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Европа);

20:30. Passion (США) — G2 Esports (Европа).

Для выхода в основную стадию каждой команде надо будет выиграть два матча.