Звезда «Одних из нас» Кейтлин Девер считает, что зрителям понравится Эбби в третьем сезоне

Актриса Кейтлин Девер, исполнившая роль Эбби в сериале «Одни из нас», рассказала о своей подготовке к съёмках в третьем сезоне шоу.

По словам Девер, в новых сериях её персонаж будет раскрыт с новой стороны.

Думаю, фанатам действительно понравится, как будут показывать Эбби: более глубокий контекст её сюжетной линии и возвращение в прошлое в этом сезоне. Так что я очень жду, когда фанаты это увидят.

Ранее в HBO подтвердили, что третий сезон сериала по Last of Us выйдет в 2027 году. При этом шоураннеры всё ещё находятся в раздумьях, стоит ли им продлевать проект дальше или удастся реализовать всё задуманное в рамках трёх сезонов.

