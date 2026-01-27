Virtus.pro вылетела с CCT 3 Europe S13 по Counter-Strike 2, проиграв первый же матч

Команда Virtus.pro неудачно выступила в плей-офф CCT Season 3 European Series #13. В матче 1/8 финала российский коллектив уступил Nemiga Gaming со счётом 0:2.

Серия началась с курьёзного инцидента: «медведям» засчитали техническое поражение на первой карте. Причиной стало нарушение регламента соревнования — у двух игроков состава возникли проблемы с веб-камерами, наличие которых является обязательным условием для участия.

На второй карте Dust2, выбранной самой Virtus.pro, борьба продолжилась, но команда не смогла переломить ход встречи и уступила со счётом 9:13. Лучшим игроком матча стал снайпер Nemiga Бексултан khaN Оспан с рейтингом 1,67.

Поражение привело к вылету Virtus.pro из турнира уже после первого матча (коллектив получил прямой инвайт в плей-офф). В результате неудачи команда опустилась на 67-е место. Nemiga Gaming прошла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары ENCE — ex-RUBY.