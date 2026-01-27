Скидки
Про Ведьмака выйдет новая мобильная игра — релиз 25 февраля

Студия Nerial представила трейлер новой части своей мобильной игры Reigns, главным героем которой станет известный ведьмак — Геральт из Ривии. Выход Reigns: The Witcher намечен на 25 февраля.

Основной геймплей заключается в системе свайпов, как в Tinder — игрокам придётся принимать те или иные решения, чтобы открывать новые титулы для самого Геральта и барда Лютика.

Видео доступно на YouTube-канале Nerial. Права на видео принадлежат Nerial.

Тем временем CDPR продолжают работу над следующей частью основной игры. Ранее аналитики предположили, что бюджет разработки «Ведьмака 4» превысит сумму в $ 800 млн.

