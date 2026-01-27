Скидки
В Terraria вышел крупнейший патч за много лет: 650 предметов и кроссовер с Deal Cells

Комментарии

Разработчики Terraria представили обновление 1.4.5 Bigger & Boulder к 15-летию игры — это самый крупный контентный патч для за последние годы. Апдейт уже доступен на всех платформах.

Патч добавил в Terraria более 650 новых предметов, новую систему крафта с поиском и использованием ресурсов из сундуков, а также улучшенное меню.

Видео доступно на YouTube-канале Terraria. Права на видео принадлежат Re-Logic.

Также в обновление вошли кроссоверы с Dead Cells и Palworld, новые музыкальные темы для боссов, погодные эффекты и визуальные улучшения. Некоторые изменения намеренно скрыты — создатели хотят, чтобы игроки нашли их сами.

