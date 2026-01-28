Скидки
Стартовал третий сезон сериала «Терапия»

Стартовал третий сезон сериала «Терапия»
Сегодня в Apple TV начал выходить третий сезон сериала «Терапия». Для просмотра пока доступна первая серия, вторую выпустят 4 февраля.

Сериал «Терапия» рассказывает историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную. В новом сезоне герои столкнулся с новыми трудностями.

Главные роли в сериале исполняют Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму») и Харрисон Форд («Индиана Джонс»). Создателем проекте выступает автор «Клиники» Билл Лоуренс.

