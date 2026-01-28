Скидки
Райан Рейнольдс начал активно работать над «Дэдпулом 4» — СМИ

По информации издания Puck, Райан Рейнольдс начинает подготовку к активной работе над «Дэдпулом 4», в котором он, конечно же, вновь исполнит главную роль.

Журналисты отмечают, что среди всех проектов, над которыми трудится Рейнольдс, нового «Дэдпула» он поставил в приоритет. При этом неизвестно, на каком именно этапе производства находится картина. Marvel Studios её даже до сих пор не анонсировала.

Болтливый наёмник наверняка заглянет на огонёк в новых «Мстителей» и, соответственно, новый фильм про героя выпустят уже после «Судного дня» и «Секретных войн», поскольку если работа над ним и идёт, то на очень ранних этапах.

