Фильм о создании «Рокки» выйдет 20 ноября в честь 50-летия оригинала
По данным The Hollywood Reporter, фильм «Рокки», посвящённый созданию культовой картины, выйдет в зарубежный прокат 20 ноября этого года. Как раз в честь 50-летия оригинала.
Сильвестра Сталлоне в фильме о создании культового «Рокки» сыграл актёр Энтони Ипполито, ранее сыгравший Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Питер Фаррелли, режиссёр комедий, получивший «Оскар» за фильм «Зелёная книга»», поставил эту картину.
Энтони Ипполито сыграл молодого Сильвестра Сталлоне в драме, основанной на реальной голливудской истории о неизвестном актёре с непоколебимой верой.
