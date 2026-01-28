Сериал «Терапия» продлили на четвёртый сезон в день старта третьего

Apple объявила, что сериал «Терапия» получит четвёртый сезон. Новость о продлении картины сообщили в день старта третьего сезона.

Фото: Apple TV

Сериал «Терапия» рассказывает историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную. В новом сезоне герои столкнулся с новыми трудностями.

Главные роли в сериале исполняют Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму») и Харрисон Форд («Индиана Джонс»). Создателем проекта выступает автор «Клиники» Билл Лоуренс.