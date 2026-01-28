Джейсон Момоа не уверен, появится ли Лобо где-то после «Супергёрл»

Актёр Джейсон Момоа в интервью поговорил про судьбу своего персонажа по имени Лобо. Впервые в образе героя он появится в «Супергёрл», но стоит ли ждать Лобо дальше, неизвестно.

Сам актёр очень бы хотел, чтобы Лобо получил отдельный проект: судя по всему, речь про фильм или сериал. Но удастся ли что-то в итоге — пока сказать трудно.

Знаю только, что Лобо участвует в этом фильме, поэтому посмотрим, что будет дальше. Я бы очень хотел, чтобы вышел его собственный проект.

Картина «Супергёрл» представляет собой адаптацию комикса «Женщина завтрашнего дня». В фильме Супергёрл путешествует по галактике с суперпсом Крипто и отправляется на кровопролитные поиски мести.