Крис Хемсворт рассказал, в чём особенность ленты «Мстители: Судный день»

Крис Хемсворт вновь сыграл Тора в фильме «Мстители: Судный день». В фильме его персонаж, судя по тизерам, будет серьёзным и станет готов защищать свою дочь изо всех сил.

Хемсворт удивлён, что каждой части «Мстителей» удаётся перепрыгнуть уже заданную планку. Так было в своё время с первыми «Мстителями», а затем актёр поражался каждый раз после новой части франшизы.

Единственное, что я могу сказать — это то, что каждый раз, когда я пересматриваю фильм «Мстители», думаю, это будет последний, его уже никто не сможет превзойти, каким-то образом им снова и снова удается снять удивительное кино. С этим фильмом всё так же.

В зарубежный прокат «Мстители: Доктор Дум» выйдут 18 декабря.

