Джеймс Ван вновь хочет вернуть франшизе «Пила» истинный страх и величие

Режиссёр и продюсер Джеймс Ван в интервью рассказал о своих планах на франшизу «Пила». По словам автора, он вновь хочет сделать серию страшной и психологически гнетущей.

Особенно важно, по мнению Вана, вернуться к ключевой философии Пилы как персонажа.

Мы хотим возродить дух первого фильма и вернуться к философии Пилы, которая заключается в том, что он преследует тех, кто не ценит свою жизнь. Если ты подонок, но ценишь свою жизнь, он не считает тебя тем, кто её тратит впустую.

Ещё Джеймс подчеркнул, что сейчас очень важно выпустить фильм для нового поколения, которое не смотрело оригинальные фильмы франшизы, чтобы зацепить их чем-то свежим.

