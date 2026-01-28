Скидки
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Вышел первый тизер сериала «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё

Вышел первый тизер сериала «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё
Netflix опубликовал дебютный тизер сериала «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё. В будущем выпустят полноценный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект выступает экранизацией серии бестселлеров норвежского автора Ю Несбё и повествует о детективе Харри Холе. Ему предстоит столкнуться со своим давним противником — коррумпированным полицейским Томом Волером. Параллельно в родном городе героя Осло начинает орудовать серийный убийца.

Первый сезон «Детектива Холе» станет экранизацией книги под названием «Пентаграмма». Главные роли исполнят Тобиас Зантельман («Кон-Тики»), Юэль Киннаман («Отряд самоубийц: Миссия навылет») и Пиа Тьелта («Нефть»).

Премьера сериала состоится 26 марта на Netflix.

