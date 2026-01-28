Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Фоллаут, 2-й сезон, 7-я серия: где смотреть, сюжет

Вышел седьмой эпизод второго сезона сериала «Фоллаут» — финал через неделю
Комментарии

28 января состоялась премьера седьмого эпизода второго сезона сериала «Фоллаут». Шоу по мотивам культовой серии видеоигр Fallout продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Amazon Prime, до конца продолжения остался всего один эпизод.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video Canada. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет проекта рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по Fallout: New Vegas.

Всего во второй сезон картины войдёт восемь серий — финал состоится в следующую среду, 4 февраля.

Материалы по теме
Самые ожидаемые фильмы 2026 года
Рейтинг
Самые ожидаемые фильмы 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android