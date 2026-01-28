Скидки
Появились кадры из третьего эпизода «Рыцаря Семи Королевств» по «Игре престолов»

Компания HBO опубликовала кадры из третьего эпизода «Рыцаря Семи Королевств» — новой картины по вселенной «Игры престолов». На них можно увидеть главных героев Дункана и Эгга, а также второстепенных героев проекта.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть 2 февраля, а всего в первый сезон войдёт шесть серий.

