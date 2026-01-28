Скидки
Крис Пайн вряд ли вернётся к роли капитана Кирка в новом «Стартреке»

Актёр Крис Пайн в интервью рассказал, что не планирует возвращаться к роли капитана Кирка в новой части «Звёздного пути» или «Стартрека».

По словам Пайна, у него нет информации про новую часть кинофраншизы, поэтому и сказать по этому поводу он ничего не может.

Вы, наверное, знаете больше, чем я. А знаете, просто живите: веселитесь и процветайте, удачи во всём.

В последний раз Пайн в образе Кирка появлялся в фильме «Стартрек: Возмездие», вышедшем в 2013 году. С тех пор актёр не возвращался к одному из своих самым узнаваемых экранных образов. Да и вряд ли подобное случится в будущем, хотя исключать такое полностью нельзя.

