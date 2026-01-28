Жители США массово удаляют американский TikTok после сделки Дональда Трампа

19 декабря 2025 года китайская компания ByteDance заключила сделку о продаже американской версии TikTok в США. Соглашение вступило в силу 22 января, оно оценивается экспертами примерно в $ 14 млрд, а почти 80% американской версии видеоплатформы принадлежит местным компаниям.

В аналитической компании Sensor Tower подсчитали, что жители США смешанно оценили переход к американским компаниям. По данным экспертов, всего за пять дней число удалений TikTok с местных смартфонов выросло сразу на 150% — это уже больше показателя за последние три месяца.

В Sensor Tower связывают это с общим скептицизмом американцев по поводу сделки с китайской ByteDance. Юзеров также смущает новое пользовательское соглашение, которое необходимо принять для использования TikTok — если отказаться, то приложение попросту закрывается. Кроме того, сам факт сделки не поддерживают многие демократично настроенные жители страны, ведь её во многом инициировал и провёл республиканец Дональд Трамп.