13:00 Мск
Жители США массово удаляют американский TikTok после сделки Дональда Трампа

Жители США массово удаляют американский TikTok после сделки Дональда Трампа
Комментарии

19 декабря 2025 года китайская компания ByteDance заключила сделку о продаже американской версии TikTok в США. Соглашение вступило в силу 22 января, оно оценивается экспертами примерно в $ 14 млрд, а почти 80% американской версии видеоплатформы принадлежит местным компаниям.

В аналитической компании Sensor Tower подсчитали, что жители США смешанно оценили переход к американским компаниям. По данным экспертов, всего за пять дней число удалений TikTok с местных смартфонов выросло сразу на 150% — это уже больше показателя за последние три месяца.

В Sensor Tower связывают это с общим скептицизмом американцев по поводу сделки с китайской ByteDance. Юзеров также смущает новое пользовательское соглашение, которое необходимо принять для использования TikTok — если отказаться, то приложение попросту закрывается. Кроме того, сам факт сделки не поддерживают многие демократично настроенные жители страны, ведь её во многом инициировал и провёл республиканец Дональд Трамп.

Комментарии
