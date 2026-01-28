Доля Windows 10 резко выросла после завершения поддержки ОС от Microsoft

Аналитическая компания Statcounter опубликовала актуальные данные об операционных версиях Windows. Как оказалось, за последние месяцы в мире выросла популярность Windows 10, хотя в октябре её поддержка была официально прекращена.

Так, доля «десятки» в ноябре достигла 42,7%, а в декабре — 44,6% . Тем временем популярность Windows 11 снизилась примерно на том же уровне: с 55% в октябре до 50,7% в декабре.

Фото: Statcounter

Падение интереса к W11 и рост установок W10 наверняка связан с недавними обновлениями для свежей ОС, которые приводят к различным ошибкам и даже иногда не дают запустить компьютер. Судя по всему, пользователи решают установить проверенную операционную систему, которую всё ещё поддерживают современные приложения.