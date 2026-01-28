Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Доля Windows 10 резко выросла после завершения поддержки ОС от Microsoft

Доля Windows 10 резко выросла после завершения поддержки ОС от Microsoft
Комментарии

Аналитическая компания Statcounter опубликовала актуальные данные об операционных версиях Windows. Как оказалось, за последние месяцы в мире выросла популярность Windows 10, хотя в октябре её поддержка была официально прекращена.

Так, доля «десятки» в ноябре достигла 42,7%, а в декабре — 44,6%. Тем временем популярность Windows 11 снизилась примерно на том же уровне: с 55% в октябре до 50,7% в декабре.

Фото: Statcounter

Падение интереса к W11 и рост установок W10 наверняка связан с недавними обновлениями для свежей ОС, которые приводят к различным ошибкам и даже иногда не дают запустить компьютер. Судя по всему, пользователи решают установить проверенную операционную систему, которую всё ещё поддерживают современные приложения.

Материалы по теме
Игры работают на Windows 11 лучше, чем на Windows 10 — тесты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android