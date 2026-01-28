Скидки
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
Вышел тизер детективного сериала «На льду» про фигурное катание

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала «На льду». Премьера шоу состоится в 2026 году, точную дату выхода назовут позже.

Шоу расскажет историю известной фигуристки Ксении, которая возвращается в родной город, чтобы выяснить правду о гибели своего партнёра по фигурному катанию — трагедии 10-летней давности. Став детским тренером в той же спортивной школе, она быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх. Тренеры поддерживают иллюзию благополучия, родители одобрительно кивают с трибун, а детские судьбы продолжают ломаться под тяжестью чужих амбиций.

Главные роли в проекте сыграли Ангелина Пахомова («Золотое дно»), Артём Быстров («Чебурашка 2»), Виктория Толстоганова («Медиатор») и Пётр Фёдоров («Туда»). Режиссёром выступил Максим Кулагин («По-мужски»).

