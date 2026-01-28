Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Play-in. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Встать на ноги с Куценко (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко
Комментарии

Уже 5 февраля состоится премьера сериала «Встать на ноги». Сюжет шоу расскажет о бывшем заключённом по прозвищу Старый, который недавно вышел на свободу после 20 лет за решёткой. Он мечтает раздать все долги и отправиться на море. Но внезапно узнаёт, что у него есть взрослая дочь Оля, которая прикована к инвалидной коляске. Вместе они пытаются наладить взаимоотношения и начать доверять друг другу.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 19 марта.

Расписание выхода сериала «Встать на ноги»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 февраля
2-я серия5 февраля
3-я серия12 февраля
4-я серия19 февраля
5-я серия26 февраля
6-я серия5 марта
7-я серия12 марта
8-я серия19 марта
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android