Расписание выхода сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко
Уже 5 февраля состоится премьера сериала «Встать на ноги». Сюжет шоу расскажет о бывшем заключённом по прозвищу Старый, который недавно вышел на свободу после 20 лет за решёткой. Он мечтает раздать все долги и отправиться на море. Но внезапно узнаёт, что у него есть взрослая дочь Оля, которая прикована к инвалидной коляске. Вместе они пытаются наладить взаимоотношения и начать доверять друг другу.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 19 марта.
Расписание выхода сериала «Встать на ноги»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 февраля
|2-я серия
|5 февраля
|3-я серия
|12 февраля
|4-я серия
|19 февраля
|5-я серия
|26 февраля
|6-я серия
|5 марта
|7-я серия
|12 марта
|8-я серия
|19 марта
Комментарии