Рынок видеокарт под угрозой вымирания из-за дефицита памяти — компания Zotac

Компания по выпуску видеокарт Zotac высказалась по поводу дефицита памяти и влияния кризиса на рынок. Соответствующий пост организация опубликовала на своей странице в соцсети X.

В компании отметили, что ситуация с кризисом сейчас настолько серьёзная, что вызывает беспокойство по поводу существования производителей видеокарт. В Zotac заявили о переживаниях насчёт того, что стабильные поставки графических процессоров в будущем могут оказаться невозможными. Из-за этого компании пришлось отменить недавно введённую систему кешбека в виде начисления 2% бонусных баллов за покупку комплектующих.

Нынешняя ситуация крайне серьёзная — настолько, что вызывает опасения по поводу самого выживания производителей и дистрибьюторов видеокарт в будущем. Предложение памяти остается ограниченным, и было объявлено о сокращении объёмов поставок графических процессоров. Кроме того, ожидается, что ряд моделей будет недоступен в течение длительного периода времени. Также растут опасения, что за исключением графических процессоров производства Samsung, стабильные поставки в будущем могут оказаться невозможными.

Ранее пользователи заметили, что компания Zotac повысили цены на видеокарты. Так, RTX 5090 стоит примерно на $ 200 больше. Кроме того, появились жалобы на отмены предзаказов. В Zotac подтвердили увеличение стоимости, а также сообщили о подорожании RTX 5060 на фоне кризиса.