Фильм о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне выйдет в России 26 ноября

Комментарии

Компания «Кинопоиск» сообщила, что фильм о создании культовой боксёрской драмы «Рокки» выйдет в российский прокат. Премьера картины в России состоится 26 ноября. Ленту выпустит в прокат компания «Экспонента фильм».

Таким образом, фильм «Рокки — это я» появится в российских кинотеатрах спустя шесть дней после премьеры в зарубежном прокате — там он выйдет 20 ноября, в честь 50-летия оригинальной картины. Лента расскажет о молодом и неизвестном актёре, который вскоре станет автором сценария легендарной спортивной драмы.

Сильвестра Сталлоне в фильме «Рокки — это я» сыграл актёр Энтони Ипполито — он исполнил роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Режиссёром выступил Питер Фаррелли — автор драмы «Зелёная книга».

Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
