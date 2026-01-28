Александр Невский назвал фаворитов премии «Оскар»-2026

Знаменитый российский актёр и герой видео блогера BadComedian Александр Невский назвал фильмы, за которые он будет болеть на предстоящей премии «Оскар»-2026. Пост о фаворитах церемонии артист опубликовал на своей странице в соцсети X.

По мнению Невского, основная борьба в категории «лучший фильм» развернётся между лентами «Гамнет» и «Битва за битвой». При этом, болеть он будет именно за историческую драму с Полом Мескалом, продюсером которого выступает Стивен Спилберг — культовый режиссёр и коллега Невского по Гильдии Продюсеров Америки.

Ранее Невский высказывался по поводу премии «Золотой глобус» — 2026. Актёр предсказал победы «Гамнета», «Битва за битвой», «Кей-поп-охотниц на демонов» и режиссёра Пола Томаса Андерсона.