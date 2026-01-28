Мини-сериал «Повелитель мух» от автора «Переходного возраста» выйдет 8 февраля — тизер

Компания BBC представила трейлер мини-сериала «Повелитель мух». Премьера проекта состоится уже 8 февраля на канале BBC One и стриминговом сервисе BBC iPlayer.

Шоу представляет собой экранизацию знаменитого произведения Уильяма Голдинга. Сюжет рассказывает о группе мальчиков, которые оказались на необитаемом острове. Герои пытаются установить общественные правила, но постепенно погружаются в настоящий хаос.

В сериал войдёт четыре эпизода — каждый из них будет назван в честь одного из главных героев: Ральфа, Хрюши, Саймона и Джека. Автором шоу выступил Марк Манден — режиссёр фильмов «Таинственный сад» и «Помощь». Сценаристом стал один из создателей знаменитого сериала «Переходный возраст» Джек Торн.