PARIVISION обыграла HEROIC на старте IEM Krakow по CS 2

Команда PARIVISION с победы стартовала в стадии Play-In на IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2. В дебютном матче российский коллектив переиграл HEROIC со счётом 2:1.

Первая карта Inferno осталась за коллективом Джами Jame Али — 13:6. На второй, Dust2, европейский состав сумел сравнять счёт в серии, победив 13:6. Судьба противостояния решилась на Ancient, где PARIVISION вновь оказалась сильнее с аналогичным результатом — 13:6.

Лучшим игроком матча стал Эмиль nota Москвитин. Киберспортсмен завершил встречу с показателем K/D 43-34 и рейтингом 1,37.

Победа позволила PARIVISION пройти в следующий раунд квалификации. 29 января в 18:30 мск команда сыграет с Aurora Gaming за прямой выход в основную стадию чемпионата. Успешный старт также приблизил российский клуб к топ-3 мирового рейтинга.